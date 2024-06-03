ФСБ вскрыла готовившую теракты против военных ЧФ РФ группу агентов Украины

Кроме того, группа также планировала провести диверсии на объектах транспортной, военной и энергетической инфраструктур региона. При этом уточняется, что всего было задержано пять человек, их завербовали Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области.