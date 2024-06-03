ФСБ вскрыла готовившую теракты против военных ЧФ РФ группу агентов Украины

«Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ», — говорится в сообщении.
Кроме того, группа также планировала провести диверсии на объектах транспортной, военной и энергетической инфраструктур региона. При этом уточняется, что всего было задержано пять человек, их завербовали Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области.
Во время обысков у подозреваемых нашли три готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ), пластичные взрывчатые вещества, 600 г тротила, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и три тайника со средствами поражения.
«Главное управление разведки минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить совершение терактов», — указали в ведомстве.
В отношении фигурантов возбуждены дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
Ранее в этот день ФСБ задержала жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины. По данным ведомства, 35-летний мужчина по своей инициативе установил конфиденциальные отношения сотрудничества с представителями ГУР для деятельности, направленной против безопасности РФ.
До этого, 30 мая, сотрудники ФСБ задержали жительницу Херсонской области, подозреваемую в государственной измене. Женщина призналась, что в период с октября 2022-го по ноябрь 2023 года собирала и передавала в социальных сетях Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о местонахождении военных и техники Российской армии. Ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.