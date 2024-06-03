Оружие нашли в припаркованном возле заведения авто в Павлодаре

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области за выходные дни пресечено свыше тысячи административных правонарушений.
В том числе полицейские выявили 130 случаев распития спиртных напитков в общественных местах, 49 противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, 69 эпизодов нарушения тишины и 23 — мелкого хулиганства.
На дорогах зафиксировали 360 фактов превышения установленной скорости движения и 8 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.
«В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах с 1 июня в регионе стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”, — рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.
В ходе проведения мероприятия проверен по месту жительства 291 владелец оружия.
«К примеру, в 05.25 утра возле одного из заведений сотрудниками полиции из багажного отсека автомашины Нyundai Grand Stаrex обнаружен и изъят обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья марки ИЖ-К. Во дворе дома по улице Айманова у павлодарца изъят газовый пистолет Valtro Combat калибра 9 мм. Все оружия направлены на экспертизу», — отметили в ДП региона.
Оперативно-профилактическое мероприятие продлится в Павлодарской области до 10 июня.