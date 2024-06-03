Оружие нашли в припаркованном возле заведения авто в Павлодаре

«К примеру, в 05.25 утра возле одного из заведений сотрудниками полиции из багажного отсека автомашины Нyundai Grand Stаrex обнаружен и изъят обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья марки ИЖ-К. Во дворе дома по улице Айманова у павлодарца изъят газовый пистолет Valtro Combat калибра 9 мм. Все оружия направлены на экспертизу», — отметили в ДП региона.