Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубица 2А65 «Мста-Б», гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США.
Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.