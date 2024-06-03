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Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли поражение двум украинским бригадам у Нового и Константиновки в ДНР, потери противника составили более 310 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, гаубица 2А65 «Мста-Б», гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США.

Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.