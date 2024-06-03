Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.