Группировка «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника

В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 43-й механизированной бригаде ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) и отбила три контратаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника там составили порядка 435 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и станция РЭБ.