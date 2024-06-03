Группировка «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника

«Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка», — говорится в сводке.
В этих боях украинская армия потеряла примерно 215 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение 43-й механизированной бригаде ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) и отбила три контратаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника там составили порядка 435 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и станция РЭБ.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 67-й бригаде теробороны в районах Нового и Константиновки (ДНР). ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20, одну Д-30, одну «Мста-Б», британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, два американских орудия М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение 24-й механизированной бригаде ВСУ в районе села Новгородское (ДНР) и отразив четыре контратаки 47-й и 110-й механизированных бригад в районах Очеретино и Новопокровского. Потери украинской армии составили около 585 солдат, три боевые бронемашины, два автомобиля, боевая машина РСЗО HIMARS, пять гаубиц «Мста-Б», две американские М777, две Д-20 и три Д-30, САУ «Гвоздика».
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного (ДНР). Противник потерял около 140 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую гаубицу М198, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Работино и Вербового (Запорожская область). Там ВСУ потеряли примерно 60 человек, три автомобиля, американскую гаубицу М198 и одну Д-20.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах.
Силы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, ракету зенитного комплекса Patriot производства США, 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также 67 дронов.