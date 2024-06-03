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Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, военнослужащие «Центра» отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино и Новопокровского в ДНР.

«Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 «Мста-Б», две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три гаубицы Д-30.