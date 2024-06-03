Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 «Мста-Б», две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три гаубицы Д-30.