Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника.
«ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.