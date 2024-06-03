Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

«ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.