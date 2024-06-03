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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника.

«ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.