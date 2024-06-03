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Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников, ракеты «Нептун» и Patriot

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету «Нептун», ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета “Нептун”, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и “Ольха” — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.