Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников, ракеты «Нептун» и Patriot

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета “Нептун”, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и “Ольха” — говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.