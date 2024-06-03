Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников, ракеты «Нептун» и Patriot

Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.