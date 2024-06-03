Дважды сбежал с военной службы: новосибирский солдат получил 6 лет колонии

Согласно материалам дела, обвиняемый впервые сбежал с военной службы 16 декабря 2022 года. Через год, по требованию правоохранительных органов, он вернулся в комендатуру. Однако 9 января 2024 года, военнослужащий вновь не вернулся в часть после отпуска. Спустя два месяца, 11 марта 2024 года, его задержали сотрудники полиции.



Военные следователи возбудили против него уголовное дело по части 3 статьи 338 УК РФ, которая предусматривает наказание за дезертирство в период мобилизации. Максимальная санкция по этой статье — от 5 до 15 лет лишения свободы.