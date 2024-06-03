Планировали теракты против военных ЧФ: ФСБ вскрыла украинскую агентурную сеть в Крыму

По информации спецслужбы, члены агентурной группы были завербованы в Запорожской области. Ранее они были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Агентурная группа намеревалась совершить теракты против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Участники готовящихся диверсий не были знакомы друг с другом. Отмечается, что ГУР и СБУ были уверены в безопасности своих агентов, однако ФСБ полностью контролировала ситуацию. Это позволило предотвратить теракты.
Во время обысков у подозреваемых обнаружили три самодельных взрывных устройства, которые были готовы к применению, а также пластичные взрывчатые вещества британского производства, тротил, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и три тайника со средствами поражения.
Возбуждены уголовные дела о терроризме и госизмене (статьи 205 и 275 УК РФ). Агентам украинских спецслужб грозит пожизненный срок.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Ленинском районе Крыма. Завербованные украинскими спецслужбами гражданин России 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения были задержаны. Они сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.