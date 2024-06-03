Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия «Макфы»

«Я, Юревич Валерий Михайлович, ответчик по иску Генеральной прокуратуры. Я долго не мог осознать решение, которое вынес суд, по изъятию принадлежащих мне, моей жене и моему внуку компаний… Я говорю о компании “Макфа” и других предприятиях. По нашему мнению, суд вынес заведомо незаконное решение об изъятии предприятий, входящих в группу “Макфа”… Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Я и моя семья обжалуем решение», — сказал он в видеообращении в интернете.
Юревич-старший уточнил, что его сын Михаил после избрания в Госдуму предприятиями не занимался, так как проживал и работал в Москве, и отказался от акций компании.
Адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов подтвердил РИА Новости, что Юревич обратился с заявлением в Следственный комитет РФ.
«Теперь СК будет обязан проверить доводы заявления о наличии в действиях лиц, в том числе судьи, причастных к изъятию активов, преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Речь идет о статье 292 УК РФ (служебный подлог) и статье 305 (вынесение заведомо неправосудного решения)», — пояснил он.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества «Макфы». В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что «Макфа», «Смак» и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
«Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.