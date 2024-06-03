Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия «Макфы»

«Я, Юревич Валерий Михайлович, ответчик по иску Генеральной прокуратуры. Я долго не мог осознать решение, которое вынес суд, по изъятию принадлежащих мне, моей жене и моему внуку компаний… Я говорю о компании “Макфа” и других предприятиях. По нашему мнению, суд вынес заведомо незаконное решение об изъятии предприятий, входящих в группу “Макфа”… Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Я и моя семья обжалуем решение», — сказал он в видеообращении в интернете.