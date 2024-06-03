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Пять человек пострадали под Воронежем в аварии с двумя машинами

ДТП произошло в Панинском районе.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Панинском районе пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По предварительным данным, 2 июня в 16:40 на 273 километре автодороги Р-298 44-летний водитель автомобиля Lada Granta столкнулся с машиной Nissan X-Trail под управлением 33-летнего жителя Рамонского района.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его пассажирка, 46-летняя женщина, а также водитель иномарки и его пассажиры, 42-летняя женщина и восьмилетний мальчик, жители Грибановского района, с травмами попали в больницу.

По данному факту полиция проводит проверку.