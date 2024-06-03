Омский чиновник получил два года условного срока за упавшего в люк школьника

Юрия Макарина, бывшего начальника управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений администрации Омска, признали виновным по статье о халатности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
По данным суда, 1 сентября 2020 года семилетний мальчик во время игры со сверстниками провалился в открытый водопроводный колодец на улице 40 лет Ракетных войск. Мальчик получил тяжёлые травмы и проходил долгую реабилитацию. Тогда в отношении чиновников возбудили уголовное дело и начали расследовать инцидент.
«По мнению следствия, именно начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений городской администрации был обязан организовывать работу по технической инвентаризации сетей водопровода с целью установления их фактического состояния и степени износа, выявления открытых колодцев, однако он свои должностные обязанности не исполнял», — отметили в ведомстве.
Макарина признали виновным по статье о халатности и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Его также лишили возможности занимать руководящие должности на один год.