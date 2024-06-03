Омский чиновник получил два года условного срока за упавшего в люк школьника

По данным суда, 1 сентября 2020 года семилетний мальчик во время игры со сверстниками провалился в открытый водопроводный колодец на улице 40 лет Ракетных войск. Мальчик получил тяжёлые травмы и проходил долгую реабилитацию. Тогда в отношении чиновников возбудили уголовное дело и начали расследовать инцидент.