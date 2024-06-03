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Омский чиновник получил два года условного срока за упавшего в люк школьника

Инцидент произошёл в 2020 году.

Источник: Om1.ru

Юрия Макарина, бывшего начальника управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений администрации Омска, признали виновным по статье о халатности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

По данным суда, 1 сентября 2020 года семилетний мальчик во время игры со сверстниками провалился в открытый водопроводный колодец на улице 40 лет Ракетных войск. Мальчик получил тяжёлые травмы и проходил долгую реабилитацию. Тогда в отношении чиновников возбудили уголовное дело и начали расследовать инцидент.

«По мнению следствия, именно начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений городской администрации был обязан организовывать работу по технической инвентаризации сетей водопровода с целью установления их фактического состояния и степени износа, выявления открытых колодцев, однако он свои должностные обязанности не исполнял», — отметили в ведомстве.

Макарина признали виновным по статье о халатности и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Его также лишили возможности занимать руководящие должности на один год.

СК