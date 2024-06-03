Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дезинфекция подтопленных территорий после схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается, также ведется иммунизация населения, сообщили в Роспотребнадзоре.
«После схода воды в Якутии, Тюменской и Омской областях продолжается дезинфекция территорий, контроль качества воды и условий нахождения граждан в пунктах временного размещения. Продолжается иммунизация населения», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что в Республике Саха (Якутия) отобрано 300 проб воды с поверхностных источников водоснабжения и разводящей сети. Все пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Против вирусного гепатита А привито свыше 600 человек, против дизентерии — более 340 человек.
В Тюменской области исследовано 6,5 тысячи проб воды. От вирусного гепатита А вакцинировано 39 тысяч человек, от брюшного тифа — 2,3 тысячи человек. Проведена дезинфекция 383 домовладений и четырех объектов соцназначения.
В Омской области отобрано 140 проб воды из подземных источников и почти 300 проб питьевой воды из разводящей сети. Исследованные пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. От вирусного гепатита А и дизентерии вакцинировано 5,3 тысячи человек, добавили в Роспотребнадзоре.