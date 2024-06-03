Власти рассказали о дезинфекции на затопленных территориях

В ведомстве рассказали, что в Республике Саха (Якутия) отобрано 300 проб воды с поверхностных источников водоснабжения и разводящей сети. Все пробы соответствуют нормам по микробиологическим и вирусологическим показателям. Против вирусного гепатита А привито свыше 600 человек, против дизентерии — более 340 человек.