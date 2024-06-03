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Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинскую военную разведку интересовало наличие в районе Севастополя российских истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», рассказал один из задержанных украинских агентов с позывным «Ментор».

«МиГи-31, переделанные под “Кинжал” — вот это основное, что интересовало», — сказал «Ментор». Кадры видеосъемки с его признанием обнародовала ФСБ России.

По данным спецслужбы, куратор из ГУР минобороны Украины поставил «Ментору» задачу совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача (находится в черте Севастополя), используя взрывчатку, изъятую из тайника.

Ранее ФСБ сообщала, что силовики накрыли агентурную сеть спецслужб Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных и объектов инфраструктуры, задержаны 5 украинских агентов, у них нашли 3 готовых самодельных взрывных устройства.