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В Геленджике выбросило на пляж тело мужчины

Информация об этом появилась в соцсетях 3 июня.

Источник: unsplash.com

Очевидцы обнаружили в воде у самого берега мертвого полностью одетого мужчину. Прохожие вызвали экстренные службы.

В пресс-службе ГУ МВД по краю нам прокомментировали, что труп достали из воды в минувшие выходные. В настоящее время материалы по факту произошедшего находятся в региональном СК.

Ранее «АиФ-Юг» писал — краснодарский предприниматель, спасший из реки двух человек, найден мертвым. Владимир Маеров утонул в реке Кубань при спасении из воды двух человек. Поиски велись с 28 мая. В Адыгее продолжаются поиски тела девушки, унесенной течением реки. Следователи продолжают проверку.