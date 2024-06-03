В Геленджике выбросило на пляж тело мужчины

Очевидцы обнаружили в воде у самого берега мертвого полностью одетого мужчину. Прохожие вызвали экстренные службы.
В пресс-службе ГУ МВД по краю нам прокомментировали, что труп достали из воды в минувшие выходные. В настоящее время материалы по факту произошедшего находятся в региональном СК.
Ранее «АиФ-Юг» писал — краснодарский предприниматель, спасший из реки двух человек, найден мертвым. Владимир Маеров утонул в реке Кубань при спасении из воды двух человек. Поиски велись с 28 мая. В Адыгее продолжаются поиски тела девушки, унесенной течением реки. Следователи продолжают проверку.