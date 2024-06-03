В Финляндии из-за неисправности остановили атомную электростанцию

АЭС расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее мощность — 1760 МВт, сначала на ней были оборудованы два энергоблока, потом установили еще один. АЭС «Олкилуото» открыли в 1978 году. Третий энергоблок запустили в тестовом режиме в марте 2022 года, а в эксплуатацию ввели в апреле 2023 года. Все три реактора станции производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.