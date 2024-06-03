Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фургон переехал челябинку во дворе жилого дома

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня, ФедералПресс. В Челябинске во дворе жилого дома на Энгельса, 43 сбили пешехода. Автомобиль «Пежо Боксер» ехал задним ходом, а женщина шла по дороге и смотрела в телефон.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем “Пежо Боксер”, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пешеход — женщина 1981 года рождения».

сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинска.

Женщина увидела автомобиль, который надвигается прямо на нее, в последний момент.

В ГАИ напоминают о важности соблюдения ПДД участниками движения. Пешеходам следует быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее стало известно, что в Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Блюхера маршрутка № 75 сбила пешехода. Водитель заканчивал проезд на последних секундах разрешающего сигнала светофора.