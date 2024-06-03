Фургон переехал челябинку во дворе жилого дома

«По предварительным данным, водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем “Пежо Боксер”, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пешеход — женщина 1981 года рождения».
Женщина увидела автомобиль, который надвигается прямо на нее, в последний момент.
В ГАИ напоминают о важности соблюдения ПДД участниками движения. Пешеходам следует быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты.
Ранее стало известно, что в Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Блюхера маршрутка № 75 сбила пешехода. Водитель заканчивал проезд на последних секундах разрешающего сигнала светофора.