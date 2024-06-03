Кошка погибла во время авиарейса в Анталью компании Utair

Телеграм-канал указал, что кошку по кличке Маруся перевозила семья с ребенком. По словам владелицы кошки, в салоне самолета было крайне душно и кондиционеры не справлялись с охлаждением воздуха. Женщина решила поставить переноску с кошкой в проходе, однако стюардесса настояла на том, чтобы переноска оставалась под сиденьем. Сообщалось, что на просьбы о помощи бортпроводники не реагировали, а после приземления тело животного забрали в аэропорту у владельцев. Хозяйка питомца подчеркнула, что все документы для перевозки животного были оформлены согласно правилам. Семья направила жалобу в авиакомпанию Utair.