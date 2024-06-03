Кошка погибла во время авиарейса в Анталью компании Utair

Телеграм-канал указал, что кошку по кличке Маруся перевозила семья с ребенком. По словам владелицы кошки, в салоне самолета было крайне душно и кондиционеры не справлялись с охлаждением воздуха. Женщина решила поставить переноску с кошкой в проходе, однако стюардесса настояла на том, чтобы переноска оставалась под сиденьем. Сообщалось, что на просьбы о помощи бортпроводники не реагировали, а после приземления тело животного забрали в аэропорту у владельцев. Хозяйка питомца подчеркнула, что все документы для перевозки животного были оформлены согласно правилам. Семья направила жалобу в авиакомпанию Utair.
Авиакомпания выразила сожаление в связи со смертью кошки на рейсе UT783 «Москва — Анталья» и начала проверку инцидента. В Utair подчеркнули, что уделяют повышенное внимание перевозке животных, соблюдая меры контроля для минимизации стресса. По их словам, температура в салоне во время перелета была комфортной — 24, а система кондиционирования работала без сбоев.
«Кошка выбежала из переноски и перемещалась по салону самостоятельно. На рейсе присутствовали пассажиры с аллергией на животных, которые обратились к бортпроводникам с жалобой на ухудшение самочувствия и просьбой поместить животное в переноску. Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску», — заявили в пресс-службе компании.
«Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании “ЮТэйр”. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры 2 июня.