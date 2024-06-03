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В мэрии Краснодара сделали заявление о школе № 29, где сорвало крышу

ОГЭ на базе учебного заведения не сдают.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В школе № 29, в которой 25 мая ветром снесло часть крыши, полностью заменят кровлю. Сейчас готовится сметная документация для проведения работ. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии города под председательством главы Евгения Наумова, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Здание школы готовят к ремонтным работам.

Летний пришкольный лагерь перенесли в соседнее учебное заведение, пункт сдачи ОГЭ действует в школе № 39.

Все ученики, пострадавшие при падении части кровли, выписаны из медицинских учреждений города.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, инцидент произошел около 8 часов утра 25 мая в школе № 29 на улице Рылеева. В связи с погодными условиями сильный ветер сорвал часть кровли крыши учреждения. Пострадали 12 детей, двоих из них госпитализировали.

ЖКХ