В мэрии Краснодара сделали заявление о школе № 29, где сорвало крышу

В школе № 29, в которой 25 мая ветром снесло часть крыши, полностью заменят кровлю. Сейчас готовится сметная документация для проведения работ. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии города под председательством главы Евгения Наумова, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.