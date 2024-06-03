300 лошадей вытащили из воды спасатели в Атырау

В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей. В 20 километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау — Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которые также были отогнаны в безопасное место.