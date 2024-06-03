Прокуратура проверит чувашскую школу из-за раздевания школьниц перед ЕГЭ

29 мая родители девочек рассказали РБК, что в воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед ЕГЭ — их заставили снять бюстгальтеры. Мама ученицы заявила, что после этого сообщения начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию, но тот сказал, что «не заставлял их раздеваться», и бросил трубку.