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Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив до 2030 года

22 дома и 4 исторических объекта могут обрушиться в Таганрогский залив в Ростовской области.

В Ростовской области под угрозой обрушения оказалось 418,7 тысячи кв. метров берегов Таганрогского залива. Об этом говорится в научной статье, подготовленной экспертами Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН.

«Скорость отступания» берега определили после обработки спутниковых снимков. Было выделено 12 аварийных участков с наиболее интенсивными изменениями. В частности, на северном побережье залива выделили девять зон, восемь из которых относятся к Неклиновскому району и еще один к Таганрогу.

По расчетам ученых, до 2030 года в возможную зону обрушения попадают 70 объектов капитального строительства, в том числе 22 жилых, нежилых и аварийных дома, 15 опор ЛЭП, 8 участков дорог, а также 21 хозяйственный объект вроде мостов, гаражей и амбаров.

Также природные изменения могут коснуться четырех исторических мест: усадьбы-дачи и кирпичных складов Лакиера, памятника на могиле красноармейцам и морякам, погибшим при высадке десанта (1918 года), и части старого кладбища в селе Порт-Катон.

— Наибольший ущерб в 45 млн рублей ожидается на территории Маргаритовского сельского поселения. Общая зона обрушения составит 193,6 тысячи кв. метров. Это земли, на которых предусмотрено ведение личных подсобных хозяйств, а также участки сельхозназначения, — отмечают эксперты ЮНЦ РАН.

Добавим, общий возможный ущерб из-за обрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области может составить 128,1 млн рублей.