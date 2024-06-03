Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив до 2030 года

«Скорость отступания» берега определили после обработки спутниковых снимков. Было выделено 12 аварийных участков с наиболее интенсивными изменениями. В частности, на северном побережье залива выделили девять зон, восемь из которых относятся к Неклиновскому району и еще один к Таганрогу.