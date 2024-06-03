В Челябинске начинается судебный процесс по делу смолинского маньяка

Напомним, Владимир Ческидов познакомился с девушкой по имени Екатерина на челябинском вокзале в 2009 году. Потом привёз её в свой дом в посёлке Смолино и, угрожая ножом, заявил, что она похищена. На тот момент пленнице было 19 лет.