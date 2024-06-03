В Челябинске начинается судебный процесс по делу смолинского маньяка

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на время рассмотрения дела он помещён в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.
Ранее экспертиза признала 51-летнего Ческидова невменяемым. Поэтому гособвинитель будет просить суд отправить его на принудительное лечение в специальное медучреждение.
Напомним, Владимир Ческидов познакомился с девушкой по имени Екатерина на челябинском вокзале в 2009 году. Потом привёз её в свой дом в посёлке Смолино и, угрожая ножом, заявил, что она похищена. На тот момент пленнице было 19 лет.
Сбежать из неволи Екатерине удалось только спустя 14 лет, 30 июля прошлого года. Она рассказала следователям, что несколько лет назад душегуб убил женщину, которую представил своей супругой, и расчленил тело. Останки погибшей правоохранители обнаружили во дворе дома подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовные дела о похищении человека, изнасиловании и убийстве. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Центральный районный суд Челябинска отправил Владимира Ческидова на два месяца в СИЗО, затем срок неоднократно продлевали. Его мать, которая, по версии следствия, помогала сыну удерживать пленницу, отпустили домой. В середине августа обвиняемого увезли в Москву на комплексную психиатрическую экспертизу.