Глава Ингушетии словами «закон есть закон» прокомментировал арест брата

«Мой брат задержан. Следствие идет, следственная проверка идет, решение будет принимать суд. Как брату мне это огорчительно, но закон есть закон. Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались. Закон для всех одинаков. Там есть адвокат, следователь. А все остальное это следствие и суд определит», — сказал Калиматов в начале заседания правительства Ингушетии.