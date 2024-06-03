В центре Воронежа пожарные остановили распространение огня на жилые дома

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 16:42. На место происшествия выехали 4 машины с личным расчетом из 16 человек. Пожарным удалось остановить распространение огня и отстоять ближайшие жилые дома. Огонь ликвидировали через 21 минуту — в 17:03. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.