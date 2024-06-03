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В центре Воронежа пожарные остановили распространение огня на жилые дома

В понедельник, 3 июня, на улице Художника Бучкури произошел пугающий горожан пожар.

Открытый огонь был виден со всех соседних улиц. Напомним, что днем в Воронеже было до 33 градусов жары. По информации МЧС, горели хозяйственные постройки в частном секторе.

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 16:42. На место происшествия выехали 4 машины с личным расчетом из 16 человек. Пожарным удалось остановить распространение огня и отстоять ближайшие жилые дома. Огонь ликвидировали через 21 минуту — в 17:03. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

МЧС