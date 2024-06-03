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Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. За махинации с недвижимостью Крыма, стоимостью 160 миллионов рублей, осужден мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«В результате противоправных действий подсудимого имущество стоимостью порядка 160 млн рублей выбыло из государственной собственности республики», — говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами в 2017—2018 годах и на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, который расположен в Евпатории.

Суд учел позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Ранее сделки, заключенные подсудимым, признаны судом недействительными, имущественный комплекс и земельный участок возвращены в собственность республики», — уточняют в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении лиц, с которыми подсудимый вступил в сговор, выделено в отдельное производство.