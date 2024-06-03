В России произошли сбои в работе сайтов. В Роскомнадзоре назвали предварительные причины

«Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — говорится в сообщении.
О каких именно сайтах идет речь, ЦМУ ССОП не уточнил.
ЗАГСы
Сбой произошел и в Федеральной государственной информационной системе «ЕГР ЗАГС». ЗАГСы России временно не могут выдавать некоторые справки и принимать заявления на проставления апостиля из-за ошибки во время обновления, сообщала «База». По техническим причинам время оказания услуг в столичных органах может быть увеличено, предупредили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
«Может быть увеличено время оказания услуг по первичной регистрации актов гражданского состояния (регистрация рождения, смерти, заключения, расторжения брака), по регистрации перемены имени и установления отцовства, дооформления записи акта о расторжении брака вторым супругом, выдаче повторных документов», — отметили там.
При этом в Москве проблемы с получением услуги проставления апостиля отсутствуют, говорится в телеграм-канале ведомства.
Магазины «Верный»
Покупатели третий день не могут расплатиться картами в магазинах «Верный». Не работают терминалы самообслуживания, сайт и приложение. Ретейлер сообщил «Коммерсанту» о хакерской атаке на свою систему.
«Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — отметили там.
В минувшие выходные магазины сети «Верный» на юге Москвы не принимали к оплате банковские карты. Проблема не исчезла и в понедельник, 3 июня. Издание со ссылкой на данные отраслевых телеграм-каналов пишет, что такая же проблема возникла во всех магазинах сети и в других городах.
Первые торговые точки сети открылись в 2012 году. Сейчас под этим брендом работают более 1 тыс. магазинов по всей стране.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что ретейлер может терять не менее 40% оборота при неработающих картах, сайте и приложении. Потери «Верного» могут составлять 120−140 млн руб. в день.
СДЭК
Неделей ранее с похожей проблемой столкнулся логистический оператор СДЭК. С 26 мая оператор не выдавал и не принимал отправления в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), не работали его сайт и приложение.
В компании сообщили РБК, что сервис столкнулся с техническим сбоем. Чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов, компания приостановила выдачу посылок. 28 мая в компании признали, что не готовы возобновить обслуживание. Однако пообещали, что пункты СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая.
Днем 28 мая хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК, о чем написала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории России). Хакеры заявили о шифровке данных компании.
К 1 июня стала доступной отправка посылок, заработало приложение. День спустя частично возобновлен прием отправлений курьерами.