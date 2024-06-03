В России произошли сбои в работе сайтов. В Роскомнадзоре назвали предварительные причины

В минувшие выходные магазины сети «Верный» на юге Москвы не принимали к оплате банковские карты. Проблема не исчезла и в понедельник, 3 июня. Издание со ссылкой на данные отраслевых телеграм-каналов пишет, что такая же проблема возникла во всех магазинах сети и в других городах.