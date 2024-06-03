Ушел из дома и пропал: в Башкирии ищут 10-летнего мальчика

Как сообщают волонтеры, ребенок ушел из дома в деревне Мармылево сегодня, 3 июня, и до сих пор не вернулся. Приметы мальчика: его рост — 120 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в темно-синюю футболку с принтом (жуки и бабочки), черные штаны и зелено-серые галоши.