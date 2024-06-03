В Ташкенте девушку осудили на 15 суток за оскорбление жителей областей. Видео

В социальных сетях распространилось видео, в котором девушка обвиняет приезжих в образовавшихся в столице пробках 1 июня.
Она обратилась к жителям регионов с призывом: «Пожалуйста, вернитесь в регионы, не приезжайте в Ташкент. Живите у себя». Она также использовала выражения «грязные скоты и харыпы» в адрес приехавших, что вызвало общественный резонанс.
Яккасарайский районный суд города Ташкента признал ее виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности, касающейся мелкого хулиганства. Она получила 15 суток.