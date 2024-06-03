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В Ташкенте девушку осудили на 15 суток за оскорбление жителей областей. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жительницу Ташкента признали виновной в мелком хулиганстве и наказали арестом на 15 суток за оскорбление приезжих из регионов. Она назвала их «грязными скотами и харыпами», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В социальных сетях распространилось видео, в котором девушка обвиняет приезжих в образовавшихся в столице пробках 1 июня.

Она обратилась к жителям регионов с призывом: «Пожалуйста, вернитесь в регионы, не приезжайте в Ташкент. Живите у себя». Она также использовала выражения «грязные скоты и харыпы» в адрес приехавших, что вызвало общественный резонанс.

Яккасарайский районный суд города Ташкента признал ее виновной по статье 183 Кодекса об административной ответственности, касающейся мелкого хулиганства. Она получила 15 суток.