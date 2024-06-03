«Инструктор палил из автомата, закаляя психологически»: в Симферополе прошло второе заседание по гибели журналистки Светланы Бабаевой от шальной пули

— При отработке упражнения «тактическая медицина» бежали по полигону, но когда Малев объявлял тебя «раненым», то садились или ложились на землю, чтобы жгутом «остановить кровь». А в это время инструктор дополнительно проводил психологическую подготовку — стрелял из автомата, и пули пролетали совсем рядом, — рассказали люди, которые проходили военную тренировку вместе с Бабаевой.