«Инструктор палил из автомата, закаляя психологически»: в Симферополе прошло второе заседание по гибели журналистки Светланы Бабаевой от шальной пули

В Симферопольском районном суде 3 июня состоялось второе заседание по резонансному уголовному делу: 28 октября 2022 года на военном стрельбище погибла 50-летняя журналистка Светлана Бабаева.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ завели на инструктора Игоря Малева. Майора в отставке обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Муж погибшей, который проходит по делу как потерпевший, живет в Москве, в этот раз на суд отправил своего представителя.
Двухчасовое судебное заседание посвятили свидетелям, которых всего 15 человек, но ни один из них не смог прийти на заседание. Военный прокурор зачитывал их письменные показания, которые они дали в январе 2024 года.
Свидетели рассказали, что Игорь Малев занимался боевой подготовкой группы, в которой была и Светлана. Он учил стрелять из автомата Калашникова и закалял психологически, чтобы они не падали в обморок, если рядом пролетит пуля. А на стрельбище в Перевальном стреляли боевыми патронами из АК-74.
— При отработке упражнения «тактическая медицина» бежали по полигону, но когда Малев объявлял тебя «раненым», то садились или ложились на землю, чтобы жгутом «остановить кровь». А в это время инструктор дополнительно проводил психологическую подготовку — стрелял из автомата, и пули пролетали совсем рядом, — рассказали люди, которые проходили военную тренировку вместе с Бабаевой.
Но что-то пошло не так, и майор закричал:
— Помогите! Медика!
Когда подбежали, то увидели, что Малев стоит на коленях рядом с Бабаевой, которую ранили по-настоящему: на правой щеке рана и пульсировала кровь, окрасился в алый цвет и шарф-повязка.
Засуетился народ, прибежал военный врач. Не прошло и часа, как стало известно, что Светлана Бабаева скончалась.
Экспертиза показала, что одна из пуль при рикошете разделилась на два фрагмента: один из них попал в шею женщины, другой — в голову.
Но кусок металла, застрявший в голове погибшей, нашли только спустя год при эксгумации тела на Троекуровском кладбище в Москве для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.
— Только тогда картина прояснилась. Ведь предпринимались попытки увести следствие в сторону: Свету выставляли идиоткой, которая умудрилась сама себя застрелить, — считает супруг погибшей Евгений Двоскин.
Потерпевший также заявил, что, возможно, подаст заявление в Следственный комитет на первого следователя, который занимался этим делом.
Третье заседание по громкому уголовному делу назначено на 4 июня 2024.