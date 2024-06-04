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В Омске не смогли разъехаться автобус и трамвай

Авария произошла на 24-й Северной.

Источник: Om1.ru

В редакцию портала Om1.ru читатели прислали видеозапись, на кадрах которой запечатлена авария — дорогу не смогли поделить трамвай и автобус. Произошла авария на улице 24-й Северной.

Подробности ДТП неизвестны. Однако, как сообщают очевидцы, это уже не первая авария в этом месте с участием трамвая.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что на трассе в Любинском районе не справился с управлением водитель мусоровоза. Большегруз съехал в кювет и опрокинулся. Водитель мусоровоза и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

Также портал Om1.ru писал о том, что авария случилась на трассе Тюмень — Омск. Там на встречную полосу для совершения обгона выехал водитель легковушки. В итоге автомобиль столкнулся с другой легковушкой. В аварии пострадали шесть человек.