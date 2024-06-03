За хищение акций BelkaCar осуждены двое фигурантов, но под стражу взяли одного

Завершающее заседание процесса, казалось бы, неожиданностей не предвещало. Оба подсудимых — гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак и инвестиционный директор швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов были признаны виновными в двух эпизодах особо крупного мошенничества, совершенного в составе группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд посчитал доказанным, что фигуранты участвовали в хищении в 2017 году 52,47% акций одной из крупнейших российских каршеринговых фирм BelkaCar, а также 50% долей ООО «Брайнстон».
В итоге суд назначил господину Новаку пять лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб., а господину Азмуханову — четыре года и 500 тыс. руб. штрафа.
В прениях, напомним, прокурор просил больше — восемь и семь лет соответственно. Также суд лишь частично удовлетворил четырехмиллиардный иск потерпевшего, немецкого бизнесмена Бенедикта Соботки, ограничившись суммой 393,7 млн руб., немногим превышающей размер фигурирующего в уголовном деле ущерба.
Оба фигуранта во время процесса находились под домашним арестом, и поэтому их в «аквариум» на заседаниях не помещали. Поэтому лишь после оглашения резолютивной части приговора неожиданно выяснилось, что в зале находится только Ильнур Азмуханов, на которого тут же надели наручники, а господин Новак на заседание не явился. Попытки найти его в суде результата не дали.
Адвокат немецкого бизнесмена Константин Елфимов сообщил «Ъ», что не знает, где находится его подзащитный, а мобильный телефон последнего выключен.
По словам защитника, он вместе с женой господина Новака уже проверили квартиру, где подсудимый находился под домашним арестом, но там его не оказалось. По словам господина Елфимова, он видел своего клиента в воскресенье вечером, и тот собирался утром приехать в райсуд. «Настроение у него, конечно, было подавленное, — отметил адвокат.— Но это вполне объяснимо». По мнению адвоката, у его подзащитного могли обостриться хронические заболевания, и он попал в больницу. Возможность того, что господин Новак предпринял попытку скрыться, защитник считает маловероятной.
Тем временем в Тушинском райсуде «Ъ» сообщили, что Ральф Новак в розыск пока не объявлен.
Как ранее уже сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения контрольного пакета акций каршеринговой компании BelkaCar и ООО «Брайнстон» столичные полицейские начали в сентябре 2021 года по заявлению немецкого инвестора Бенедикта Соботки, который вложил свои деньги в BelkaCar в период запуска компании. «Брайнстон», в свою очередь, управлял российскими активами инвестора. По словам господина Соботки, его компаньоны у него за спиной провели незаконную сделку по продаже акций и долей обеих фирм. Позже следствие установило, что и сама сделка была фиктивной, поскольку реальной оплаты ценных бумаг не производилось.
В феврале 2022 года были задержаны Ральф Новак и Ильнур Азмуханов. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сначала обоих суд отправил под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.
Также участниками хищения акций следствие считает исполнительного директора швейцарского фонда Winterberg Group Фабиана Кройхера и бизнесмена Бориса Зимина (внесен в реестр иноагентов), сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. По данным следствия, акции, похищенные у Бенедикта Соботки, сначала оказались у «подконтрольной членам преступной группы» швейцарской фирмы Bryanston Resources АG, а в 2019 году ими завладела уже компания BMT Private Equity Ltd, связанная с семьей Зиминых. Оба фигуранта заочно арестованы и числятся в международном розыске.
Стоит также отметить, что в качестве обеспечительной меры еще на стадии расследования были арестованы 100% акций АО «Каршеринг», управляющей компании BelkaCar. Адвокаты осужденных не согласны с приговором и намерены обжаловать решение суда.