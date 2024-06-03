За хищение акций BelkaCar осуждены двое фигурантов, но под стражу взяли одного

По словам защитника, он вместе с женой господина Новака уже проверили квартиру, где подсудимый находился под домашним арестом, но там его не оказалось. По словам господина Елфимова, он видел своего клиента в воскресенье вечером, и тот собирался утром приехать в райсуд. «Настроение у него, конечно, было подавленное, — отметил адвокат.— Но это вполне объяснимо». По мнению адвоката, у его подзащитного могли обостриться хронические заболевания, и он попал в больницу. Возможность того, что господин Новак предпринял попытку скрыться, защитник считает маловероятной.