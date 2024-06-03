Установивших у Эйфелевой башни гробы с флагом Франции освободили

Позднее в этот день на автовокзале Берси были задержаны два других участника акции, намеревавшихся отправиться на автобусе в Берлин. Водитель фургона заявил, что познакомился с ними накануне, когда они попросили его доставить гробы к Эйфелевой башне. Шоферу было заплачено €120, тогда как его сообщникам — гражданам Германии и Украины — по €400.