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Установивших у Эйфелевой башни гробы с флагом Франции освободили

Agence France-Presse отметило, что прокуратура требовала предъявления арестованным обвинений в «предумышленном насилии».

Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Французские власти отпустили трех иностранцев, задержанных 2 июня за установку гробов с флагом Франции и плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине». Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, прокуратура требовала предъявления арестованным — гражданам Болгарии, Германии и Украины — обвинений в «предумышленном насилии». Однако суд освободил их из-под стражи.

Источник сообщил агентству, что в минувшие выходные трое иностранцев разместили у Эйфелевой башни пять пустых гробов, покрытых французским флагом и плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине». Гробы были наполнены гипсом. Гражданин Болгарии, управлявший фургоном, в котором перевозились гробы, был задержан недалеко от Эйфелевой башни. В его телефоне был обнаружен контакт другого болгарского гражданина, подозреваемого по делу об осквернении мемориала жертвам Холокоста в Париже.

Позднее в этот день на автовокзале Берси были задержаны два других участника акции, намеревавшихся отправиться на автобусе в Берлин. Водитель фургона заявил, что познакомился с ними накануне, когда они попросили его доставить гробы к Эйфелевой башне. Шоферу было заплачено €120, тогда как его сообщникам — гражданам Германии и Украины — по €400.