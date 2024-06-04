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В Перми у киоска нашли погибшего при неизвестных обстоятельствах мужчину

Причину его смерти выясняет полиция.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, погибший при неизвестных обстоятельствах, обнаружен рядом с киоском с рыбой и морепродуктами на улице Тургенева, 23а в Мотовилихинском районе Перми 3 июня, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермском краю.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела человека на улице Тургенева. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — пояснили perm.aif.ru в региональном МВД.

Ранее очевидцы поделились в соцсетях фотографией, на которой видно лежащее на тротуаре тело, накрытое простынёй.

По факту смерти пермяка в правоохранительных органах проводится проверка.

Напомним, сайт perm.aif.ru сообщал о найденном в коллекторе в Перми теле мужчины. Причину его смерти пока устанавливают.