В Перми у киоска нашли погибшего при неизвестных обстоятельствах мужчину

Мужчина, погибший при неизвестных обстоятельствах, обнаружен рядом с киоском с рыбой и морепродуктами на улице Тургенева, 23а в Мотовилихинском районе Перми 3 июня, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермском краю.