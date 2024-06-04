В Перми у киоска нашли погибшего при неизвестных обстоятельствах мужчину

Мужчина, погибший при неизвестных обстоятельствах, обнаружен рядом с киоском с рыбой и морепродуктами на улице Тургенева, 23а в Мотовилихинском районе Перми 3 июня, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермском краю.
«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела человека на улице Тургенева. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — пояснили perm.aif.ru в региональном МВД.
Ранее очевидцы поделились в соцсетях фотографией, на которой видно лежащее на тротуаре тело, накрытое простынёй.
По факту смерти пермяка в правоохранительных органах проводится проверка.
Напомним, сайт perm.aif.ru сообщал о найденном в коллекторе в Перми теле мужчины. Причину его смерти пока устанавливают.