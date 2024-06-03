Признавший злоупотребление начальник МЧС отпущен к брату

По версии следствия, преступление было совершено начальником кубанского главка в 2021 году. Речь в деле идет о госконтракте, заключенном между ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в лице Олега Волынкина и индивидуальным предпринимателем из Челябинска Андреем Кольцовым. В соответствии с договором господин Кольцов обязался поставить 13-й и 19-й пожарно-спасательным частям, а также для 10-му поисково-спасательному отряду ГУ МЧС строительные материалы на сумму около 7,5 млн руб. В итоге песчано-гравийную смесь, битум, бетон, армированную сталь, древесную стружку, морской песок, краску и многое другое коммерсант заказчику передал.