Признавший злоупотребление начальник МЧС отпущен к брату

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении 56-летнего Олега Волынкина ГСУ СКР возбудило 26 сентября 2023 года. На следующий день генерал-лейтенанту предъявили обвинение, и его задержали.
По версии следствия, преступление было совершено начальником кубанского главка в 2021 году. Речь в деле идет о госконтракте, заключенном между ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в лице Олега Волынкина и индивидуальным предпринимателем из Челябинска Андреем Кольцовым. В соответствии с договором господин Кольцов обязался поставить 13-й и 19-й пожарно-спасательным частям, а также для 10-му поисково-спасательному отряду ГУ МЧС строительные материалы на сумму около 7,5 млн руб. В итоге песчано-гравийную смесь, битум, бетон, армированную сталь, древесную стружку, морской песок, краску и многое другое коммерсант заказчику передал.
Однако стройматериалы были поставлены лишь на сумму около 4,5 млн руб., тогда как в фиктивном счете была выставлена полная стоимость контракта.
После того как генерал Волынкин подписал документы, со счета ГУ МЧС на расчетный счет индивидуального предпринимателя было перечислено около 7,5 млн руб. В апреле 2023 года Советский райсуд Краснодара приговорил признавшего вину и возместившего ущерб Андрея Кольцова за мошенничество и подделку документов (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ) к трем годам и четырем месяцам условно.
Отметим, что по делу предпринимателя Кольцова Олег Волынкин проходил свидетелем. Когда статус поменялся, то генерал, так же как и коммерсант, буквально на первом же допросе признал вину.
Свою позицию генерал выразил весьма лаконично: «Моя вина в том, что доверился личному составу и сам не перепроверил выполнение контракта».
Впрочем, избежать ареста это ему не помогло. Представитель ГСУ СКР утверждал тогда, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться за границей, поскольку у него имеются родственники в Молдавии — господин Волынкин является уроженцем Кишинева, оказать давление на свидетелей, большинство которых являются его подчиненными, или уничтожить доказательства по делу.
Точно такие же доводы следователь привел недавно и в ходатайстве о продлении генералу срока содержания под стражей. Отметив, что срок расследования по этому делу продлен до 26 августа 2024 года, представитель СКР добавил, что обстоятельства, ставшие основанием для ареста, «не отпали и не изменились».
Однако в этот раз единодушия между следствием и прокуратурой не наблюдалось.
Представитель надзора, сообщив суду, что «предварительное следствие фактически завершено, Волынкин признал свою вину, имеет тяжелые хронические заболевания», предложил изменить генералу меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Кроме того, прокурор выразил мнение, что квалификация действий Олега Волынкина следствием «явно завышена».
Проанализировав аргументы сторон, судья Евгения Николаева пришла к выводу, что «доводы следствия не актуальны, а указанная мера пресечения излишняя». В итоге Олег Волынкин из зала суда вернулся не обратно в СИЗО, а отправился в московскую квартиру своего брата, где и будет находиться под домашним арестом.