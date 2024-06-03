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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Третьего июня около 23.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.