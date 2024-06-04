Замминистра обороны Иванову после приговора суда могут вернуть арестованное имущество

Исецкий напомнил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц — например, супруга или супруги обвиняемого, его иных родственников или знакомых. «В случае с третьими лицами суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца, снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей», — рассказал адвокат. Он подчеркнул, что в то время, пока имущество находится под арестом, обвиняемый не имеет законной возможности его продать или подарить кому-либо.