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Замминистра обороны Иванову после приговора суда могут вернуть арестованное имущество

Адвокат Эдуард Исецкий напомнил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц — например, супруга или супруги обвиняемого, его иных родственников или знакомых.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора и его вступления в законную силу. Как рассказал ТАСС адвокат Эдуард Исецкий, после этого возможно и снятие ареста с имущества близких генерала.

«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — рассказал он.

Исецкий напомнил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц — например, супруга или супруги обвиняемого, его иных родственников или знакомых. «В случае с третьими лицами суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца, снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей», — рассказал адвокат. Он подчеркнул, что в то время, пока имущество находится под арестом, обвиняемый не имеет законной возможности его продать или подарить кому-либо.