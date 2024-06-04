Ураганный ветер снёс крышу дома в ВКО

«Есть такая программа оказания помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И им оказывается помощь при наличии справки с органов ЧС, что был штормовой ветер. Комиссия поможет собрать собственникам жилья документы. И им оказана будет материальная помощь в размере до 100 МРП», — рассказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.