По факту пожара, в котором пострадали 3 детей и погибла женщина, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РЫ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, в дневное время 31.05.2024 произошло возгорание частного деревянного дома в селе Князе-Волконское.
В результате произошедшего 52-летняя женщина и три малолетние девочки получили телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи они были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась. Угроза жизни детей отсутствует.
Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия.
Внимание!
Следственное управление предупреждает граждан о необходимости соблюдении требований безопасности при обращении в быту с источниками открытого огня, электроприборами и отопительным оборудованием. Берегите себя и своих близких!