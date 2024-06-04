В Хабаровске водитель Mazda сбил 11-летнего мальчика, ребёнок в больнице

В Хабаровске водитель Mazda сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне «зебры». Ребёнок пострадал и попал в больницу, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 3 июня в Индустриальном районе. Водитель Mazda Demio двигался по улице Гамарника и около дома № 62 наехал на ребёнка, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
Юного пешехода госпитализировали для обследования. В больнице ему диагностировали закрытый перелом ключицы. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.
По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Её ход находится на контроле надзорного ведомства.