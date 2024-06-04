«Истребление». Видео из Днепропетровска вызвало ужас во Франции

Политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска. На нем видно, как двое работников ТЦК задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей. Позднее на другом видео c того же места задерживаемый успешно сбежал от украинских военкомов. В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК заявил на своей странице в Facebook*, что мужчина уже следовал к месту прохождения военной службы, но попытался совершить побег.
«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе. — Прим. ред.) Днепре. <…> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!» — написал Филиппо.
Французский политик потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.
«Мир (на Украине. — Прим. ред.) прямо сейчас!» — призвал лидер «Патриотов».
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.