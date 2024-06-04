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Пропажа и убийство девушки в Семее: арестована ее мать

Накануне стало известно о том, что пропавшую в Семее девушку нашли мертвой за городом. Как оказалось, в ее убийстве подозревают ее мать, передает сайт телеканала КТК.

30-летняя Динара пропала 26 мая. Ее родные рассказали полиции и волонтерам, что девушка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь. 2 июня тело девушки нашли недалеко от Семея.

В полиции сначала сообщили, что устанавливают причину смерти, а после стало известно о возбуждении дела по статье «Убийство».

В ДП рассказали, что задержали подозреваемую. По данным телеканала, в убийстве 30-летней казахстанки подозревают ее 59-летнюю мать — женщина уже дала признательные показания. Что стало причиной убийства и как все произошло — пока тайна следствия.

Сейчас полиция ведет расследование. Подозреваемая находится под арестом.