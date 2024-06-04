Скандал в Новосибирске: Илане из «Уральских пельменей» подкинули лезвие в туфлю

Илана Дылдина, известная актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени», столкнулась с шокирующим инцидентом во время своего выступления в Новосибирске 3 июня. В ее туфле было обнаружено острое лезвие. Илана сообщила об этом в своем Telegram-канале.
«Это невероятно, но я обнаружила лезвие в своей туфле. Посмотрите сами», — со страхом и удивлением сказала Илана, показывая опасный предмет перед камерой.
По словам актрисы, лезвие, похожее на часть канцелярского ножа, пронзило ей палец, когда она пыталась надеть туфлю перед выходом на сцену. Почувствовав острую боли, актриса не надела обувь процесс до конца.
«Я рада, что я не натянула туфлю полностью. Это просто ужас,» — с облегчением сказала Илана.
Пока что мотивы этого злонамеренного поступка остаются загадкой. Актриса не делится своими предположениями о том, кто мог поместить лезвие в ее обувь.
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