Скандал в Новосибирске: Илане из «Уральских пельменей» подкинули лезвие в туфлю

Илана Дылдина, известная актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени», столкнулась с шокирующим инцидентом во время своего выступления в Новосибирске 3 июня. В ее туфле было обнаружено острое лезвие. Илана сообщила об этом в своем Telegram-канале.