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Народный фронт обратил внимание на пожары в деревянных бараках в Перми

Горожане опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома.

Источник: Аргументы и факты

Народный фронт Пермского края обратил внимание на проблему пожаров в заброшенных деревянных бараках в микрорайоне Закамске в Перми.

В частности речь идёт о «заброшках», которые расположены напротив многоквартирного дома на улице Ушакова, 53.

«После расселения к баракам не перекрыли доступ. Из-за этого возникли несколько пожаров подряд. Местные жители боятся, что огонь может перекинуться на их пятиэтажный дом», — пояснили представители Народного фронта.

Они также отмечают, что в полуразрушенных строениях живут крысы, по ним гуляют сомнительные личности, а иногда здесь же устраивают игры дети. Вокруг лежат кучи различного мусора. Эта ситуация не меняется уже два года.

«В прошлом году на совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина Народный фронт сообщал, что расселённые дома несут опасность для людей, если их своевременно не сносить. Решили запланировать бюджетные средства на эти цели, а до сноса ограничить к ним доступ. И что мы видим? В бараки в микрорайоне Водники легко можно зайти», — резюмировали общественники.

Народный фронт попросил краевые власти перекрыть доступ к расселённым баракам, а также указать сроки их сноса.

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