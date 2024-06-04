Народный фронт обратил внимание на пожары в деревянных бараках в Перми

Народный фронт Пермского края обратил внимание на проблему пожаров в заброшенных деревянных бараках в микрорайоне Закамске в Перми.
В частности речь идёт о «заброшках», которые расположены напротив многоквартирного дома на улице Ушакова, 53.
«После расселения к баракам не перекрыли доступ. Из-за этого возникли несколько пожаров подряд. Местные жители боятся, что огонь может перекинуться на их пятиэтажный дом», — пояснили представители Народного фронта.
«В прошлом году на совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина Народный фронт сообщал, что расселённые дома несут опасность для людей, если их своевременно не сносить. Решили запланировать бюджетные средства на эти цели, а до сноса ограничить к ним доступ. И что мы видим? В бараки в микрорайоне Водники легко можно зайти», — резюмировали общественники.
Народный фронт попросил краевые власти перекрыть доступ к расселённым баракам, а также указать сроки их сноса.