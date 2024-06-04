Народный фронт обратил внимание на пожары в деревянных бараках в Перми

«В прошлом году на совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина Народный фронт сообщал, что расселённые дома несут опасность для людей, если их своевременно не сносить. Решили запланировать бюджетные средства на эти цели, а до сноса ограничить к ним доступ. И что мы видим? В бараки в микрорайоне Водники легко можно зайти», — резюмировали общественники.