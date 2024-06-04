Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«После получения боевой задачи, мы проводим необходимые расчеты для выполнения этой задачи. Далее следуем к самолёту, осматриваем его, осматриваем авиационные средства поражения, крепления и далее выполняем запуск. После проверки всех систем выполняем руление, взлёт и полёт по заданному маршруту. После того, как мы провели сброс авиационных средств поражения, мы выполняем манёвр для безопасности и уходим по обратному маршруту на аэродром посадки», — цитируется в сообщении летчик Су-34 Андрей.