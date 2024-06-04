Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в заявлении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
«После получения боевой задачи, мы проводим необходимые расчеты для выполнения этой задачи. Далее следуем к самолёту, осматриваем его, осматриваем авиационные средства поражения, крепления и далее выполняем запуск. После проверки всех систем выполняем руление, взлёт и полёт по заданному маршруту. После того, как мы провели сброс авиационных средств поражения, мы выполняем манёвр для безопасности и уходим по обратному маршруту на аэродром посадки», — цитируется в сообщении летчик Су-34 Андрей.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.