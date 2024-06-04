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Под Братском два электромонтера погибли на железной дороге

Поражение электрическим током стало причиной смерти двух сотрудников железнодорожного предприятия в Братском районе Иркутской области.

Источник: Reuters

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны труда, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным правоохранителей, накануне рабочая бригада ремонтировала подвески опор контактной сети станции Вихоревка. Объекты были заблаговременно обесточены из соображений безопасности. В процессе ремонта двое электромонтеров перешли на участок, находящийся под напряжением, и получили смертельные травмы.

Следователи уточняют обстоятельства и причины ЧП.

несчастный случай