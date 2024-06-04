Под Братском два электромонтера погибли на железной дороге

По данным правоохранителей, накануне рабочая бригада ремонтировала подвески опор контактной сети станции Вихоревка. Объекты были заблаговременно обесточены из соображений безопасности. В процессе ремонта двое электромонтеров перешли на участок, находящийся под напряжением, и получили смертельные травмы.