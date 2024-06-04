Произошел пожар на территории Уральского завода РТИ в Екатеринбурге

Над микрорайоном поднялся мощный столб дыма.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, согнал о возгорании поступил в 23:03.
На площади в десять квадратных метров на открытой площадке на территории завода горели битум и электрокабели.
В борьбе с огнем участвовали 13 единицы техники и 38 человек личного состава. В 23:41 огонь локализовали, в 23:50 ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 00:50.
Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня в Свердловской области произошел крупный пожар. В поселке Левиха Кировградского ГО на площади 500 кв. м. сгорели жилой дом и два дачных дома, надворные постройки, а также ВАЗ-2131.