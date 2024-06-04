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Произошел пожар на территории Уральского завода РТИ в Екатеринбурге

Вечером 3 июня на Вторчермете в Екатеринбурге произошел пожар на территории Уральского завода РТИ на улице Монтерской.

Над микрорайоном поднялся мощный столб дыма.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, согнал о возгорании поступил в 23:03.

На площади в десять квадратных метров на открытой площадке на территории завода горели битум и электрокабели.

В борьбе с огнем участвовали 13 единицы техники и 38 человек личного состава. В 23:41 огонь локализовали, в 23:50 ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 00:50.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня в Свердловской области произошел крупный пожар. В поселке Левиха Кировградского ГО на площади 500 кв. м. сгорели жилой дом и два дачных дома, надворные постройки, а также ВАЗ-2131.

пожары