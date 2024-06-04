Произошел пожар на территории Уральского завода РТИ в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня в Свердловской области произошел крупный пожар. В поселке Левиха Кировградского ГО на площади 500 кв. м. сгорели жилой дом и два дачных дома, надворные постройки, а также ВАЗ-2131.