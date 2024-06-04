Жительнице Иркутского района вернут переведённые мошенниками 200 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, отстаивавшей интересы пенсионерки в суде, все деньги будут женщине возвращены. Причем, с процентами:
«Установлено, что у заявительницы мошенническим путем были похищены деньги в размере более 200 тысяч рублей и перечислены на расчётный счёт в городе Екатеринбурге Свердловской области. В защиту прав пенсионерки прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с получателя перевода суммы неосновательного обогащения, а также процентов за неправомерное использование денежных средств».
Суд полностью удовлетворил требования иркутского прокурора.
Напомним, это уже не первый случай, когда жертвы телефонных мошенников получают обратно, казалось бы, безвозвратно потерянные деньги. Например, в апреле такой счастливицей стала пенсионерка из Иркутска, которая в сентябре, пообщавшись с аферистом, перевела ему около 150 тысяч рублей.
И все же, справедливости ради надо сказать, что людей, под влиянием аферистов, влезающих в огромные долги, всё же больше. Только на минувших выходных 72-летний иркутянин подарил незнамо кому почти пять миллионов рублей.