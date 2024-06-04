Жительнице Иркутского района вернут переведённые мошенниками 200 тысяч рублей

«Установлено, что у заявительницы мошенническим путем были похищены деньги в размере более 200 тысяч рублей и перечислены на расчётный счёт в городе Екатеринбурге Свердловской области. В защиту прав пенсионерки прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с получателя перевода суммы неосновательного обогащения, а также процентов за неправомерное использование денежных средств».