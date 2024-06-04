ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии

Согласно данным системы «БИР-Аналитик», в настоящее время у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. Сотрудники «Крокус сити молл» не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП «Крокус профи» офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от «Крокус сити холла». По номеру телефона ЧОПа, который указа в поисковой системе, никто не отвечает.