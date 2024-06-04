ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов спустя несколько дней высказал мнение, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам и нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. За пару лет до этого — в 2019 году — лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, продлении срока ее действия.
Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля.
Согласно данным системы «БИР-Аналитик», в настоящее время у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. Сотрудники «Крокус сити молл» не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП «Крокус профи» офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от «Крокус сити холла». По номеру телефона ЧОПа, который указа в поисковой системе, никто не отвечает.
В то же время в «Крокусе» продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются, неизвестно, поскольку на их форме отсутствует опознавательные символика. В пресс-службе Crocus Croup на вопрос РИА Новости о нынешней охранной компании не ответили.