В Ульчском районе ищут пропавшего владельца судна

Его местонахождение до сих пор неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на место происшествия прибыла группа спасателей из поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре) и специалист по управлению беспилотным летательным аппаратом.