Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульчском районе ищут пропавшего владельца судна

По предварительным данным, 48-летний мужчина по неизвестным причинам покинул судно, пришвартованное у острова Зеленоборский.

Источник: МК.RU Хабаровск

Его местонахождение до сих пор неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на место происшествия прибыла группа спасателей из поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре) и специалист по управлению беспилотным летательным аппаратом.

Вместе с сотрудниками полиции они провели обследование береговой линии и акватории реки Амур. С воздуха осмотрели островную часть и прилегающий лесной массив. Пока поисковые операции не принесли результатов и продолжаются.

Напомним, продолжаются поисковые работы и на озере Хумми в Комсомольском районе. На сегодняшний день спасателями обследовано более 220 километров береговой черты и акватории водоема. До сих пор судьба мужчины остаётся неизвестной.