В Ульчском районе ищут пропавшего владельца судна

Его местонахождение до сих пор неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на место происшествия прибыла группа спасателей из поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре) и специалист по управлению беспилотным летательным аппаратом.
Вместе с сотрудниками полиции они провели обследование береговой линии и акватории реки Амур. С воздуха осмотрели островную часть и прилегающий лесной массив. Пока поисковые операции не принесли результатов и продолжаются.
Напомним, продолжаются поисковые работы и на озере Хумми в Комсомольском районе. На сегодняшний день спасателями обследовано более 220 километров береговой черты и акватории водоема. До сих пор судьба мужчины остаётся неизвестной.